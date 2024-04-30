طلاب المدارس الفنية بالقاهرة يعرضون أعمالهم على وزير التعليم ومحافظ القاهرة.. صور

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع" بمشاركة 38 مدرسة فنية.

وشرح طلاب المدارس الفنية بالقاهرة، أعمالهم في الصناعة والأخشاب، واللوحات الفنية والزخرفة، وغيرهم، ووجه وزير التعليم بزيادة انتاج أعمال الطلاب وضرورة تسويقها، والاهتمام بمشروعات رأس المال.

ويعرض الطلاب أعمالهم من مختلف التخصصات، بحضور ممثلو المدارس وقيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومديرية تعليم القاهرة، كما يشهد المعرض.

المعرض يقام بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رشحت ذات المدرسة، في عام 2019 لتكون مقرًا لورشة لوبان.

وقرر الجانب الصيني آنذاك إنشاء مقرين لـ"ورشة لوبان" في مصر، احدهما في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والآخر في جامعة عين شمس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الجانب الصينى إنشاء مقرين لورشة لوبان في دولة واحدة.