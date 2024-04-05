محمد شريف يسجل هدفًا تاريخيًا في خسارة الخليج من الهلال بالدوري السعودي

اكتسح فريق الهلال، مضيفه الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك محمد شريف أساسيًا مع الخليج، لأول مرة منذ 5 مباريات في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على عبدالله السالم في قيادة خط الهجوم.

وسجل محمد شريف هدفًا تاريخيًا بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة، حيث أصبح اللاعب المصري الثاني الذي يحرز هدفًا في شباك الهلال بعد مصطفى فتحي مع التعاون في أغسطس 2017.

وكسر محمد شريف صيامه التهديفي منذ 8 ديسمبر الماضي، حينما سجل في شباك فريق أبها، ليضيف هدفه الخامس مع الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم وصنع هدفًا آخرًا لزملاءه في 25 مباراة شارك بها.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم على الخليج بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح صالح الشهري التهديف لصالح الضيوف في الدقيقة السابعة، وبعد مرور دقيقتين سجل محمد شريف هدف التعادل لأصحاب الأرض من كرة رأسية استقبلها من عرضية من زميله فابيو مارتينيز، قبل أن يضع البرازيلي مالكوم الهلال في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 42.

وفي الشوك الثاني، أضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يختتم عبدالله الحمدان الرباعية في الدقيقة 90+6.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.