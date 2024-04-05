شاهد| محمد شريف يسجل هدف تعادل الخليج مع الهلال

أحرز المهاجم المصري محمد شريف، هدف تعادل فريقه الخليج أمام الهلال، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يشارك محمد شريف أساسيًا مع الخليج، لأول مرة منذ 5 مباريات في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على عبدالله السالم في قيادة خط الهجوم.

تقدم الزعيم بهدف عن طريق صالح الشهري في الدقيقة السابعة، وبعد مرور دقيقتين سجل محمد شريف هدف التعادل لأصحاب الأرض من كرة رأسية استقبلها من عرضية من زميله فابيو مارتينيز.

وبذلك، رفع محمد شريف رصيده من الأهداف إلى 5 مع الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم وصنع هدفًا آخرًا لزملاءه في 25 مباراة شارك بها.

ويحتل فريق الخليج المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، بينما يتصدر الهلال الترتيب بـ74 نقطة.