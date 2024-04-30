وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال الذين يمثلون رمز الكفاح والعمل والتنمية.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم بخالص بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقديرلشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال .. واحتفال مصرنا الغالية بحلول ذكرى عيد العمال.

وأضاف الوزير في نص البرقية: «داعيًا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وعمال مصر الأوفياء بالخير والتقدم والازدهار ، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم في تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول المتقدمة.