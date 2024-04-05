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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الهلال يتسلح بنجومه الأجانب في مواجهة الخليج بالدوري السعودي

الهلال
الهلال
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أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتسلح الزعيم بنجومه الأجانب في مواجهة الخليج، حيث يتواجد الثلاثي: كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، ميلينكوفيتش سافيتش، في التشكيل الأساسي بجانب الحارس المغربي ياسين بونو.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 74 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز التاسع وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل الهلال لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: ياسين بونو 

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم دي أوليفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - ميشايل ديلجادو.

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