الهلال يواصل عروضه القوية في الدوري السعودي باكتساح الأخدود

اكتسح فريق الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الأخدود بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

انتهى الشوط الأول بتقدم الزعيم على ضيفه بهدف للا شئ، سجله صالح الشهري في الدقيقة 16 من صناعة البرتغالي روبن نيفيز.

في الشوط الثاني، أضاف البرازيلي مالكوم دي أولفييرا الهدف الثاني في الدقيقة 66 من صناعة سالم الدوسري.

واختتم الدوسري الثلاثية في الدقيقة 73 من صناعة روبن نيفيز، ليفوز الهلال على الأخدود بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، واصل الهلال عروضه القوية خلال الموسم الجاري 2023-2024، ليحقق رقمًا قياسيًا بوصوله إلى الانتصار رقم 31 على التوالي.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 74 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.