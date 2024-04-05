الدوري القطري.. الوكرة يسقط برباعية أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي

سقط فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، برباعية مقابل هدفين أمام ضيفه العربي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي في المباراة أساسيًا في تشكيل الوكرة، ولم يسهم في أي هدف من الثنائية التي أحرزها رفاقه.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث افتتح محمد بن يطو التسجيل لصالح الوكرة في الدقيقة الرابعة من صناعة المهدي علي، قبل أن يدرك علاء الدين حسن التعادل للعربي في الدقيقة 38 من صناعة المخضرم التونسي يوسف مساكني.

وفي الشوط الثاني، حصل عمر علي زميل حمدي فتحي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 60، ليسجل السوري عمر السومة هدفين متتاليين للضيوف في الدقيقتين 64 و87.

وقلص محمد بن يطو الفارق للوكرة بهدف ثان في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء، ليفوز العربي بنتيجة 4-2.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع العربي إلى 26 نقطة في المرتبة الخامسة.