موقف حمدي فتحي.. تشكيل الوكرة لمواجهة العربي في الدوري القطري

أعلن الإسباني خوسيه مورسيا، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة، اليوم الجمعة، نظيره العربي على ملعب استاد الجنوب، على أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي في تشكيل الوكرة الأساسي لمواجهة العربي، ليواصل حجز مكانه في تشكيل المدرب مورسيا.

وشارك حمدي فتحي في مباراة الجولة الماضية في الدوري القطري، التي اكتسح فيها فريقه الوكرة، مضيفه قطر بخماسية مقابل هدف.

ويحتل فريق الوكرة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الغرافة الوصيف، و6 نقاط عن السد المتصدر، بينما يأتي العربي في المرتبة الخامسة وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل الوكرة لمواجهة العربي

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: ساينسبري - المهدي علي - لوكاس مندس - رابح بوصافي

خط الوسط: حمدي فتحي - عمر صلاح - عمر علي - خالد منير

وفي الهجوم: محمد بن يطو - جيلسون دالا.