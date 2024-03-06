الدوري القطري.. الريان يضرب الوكرة بثلاثية في غياب حمدي فتحي

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة كبيرة من نظيره الريان بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

غاب حمدي فتحي عن اللقاء؛ بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته مع الوكرة أمام المرخية بالجولة الماضية من الدوري القطري.

وحقق الريان فوزه على الوكرة بـ10 لاعبين، حيث أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه أندريه مارو في الدقيقة 29.

وافتتح روجر جيديس التهديف بركلة جزاء في الدقيقة 41، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، الهدف الثاني في الدقيقة 45+7، قبل أن يختتم جيديس الثلاثية في الدقيقة 61.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف مع الوكرة في الدوري القطري، كما صنع 3 آخرين في 12 مباراة شارك بها هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 28 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، بينما ارتقى الريان لوصافة الترتيب بعدما وصل رصيده إلى 31 نقطة.