طارق حامد أساسي في تشكيل ضمك أمام النصر بالدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق ضمك، اليوم الجمعة، نظيره النصر على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك طارق حامد في التشكيل الأساسي لفارس الجنوب، حيث يعتمد عليه المدرب كونترا بشكل مستمر في قيادة خط الوسط.

وخاض طارق حامد في 17 مباراة حتى الآن مع ضمك في الدوري السعودي، لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل فريق ضمك، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 35 نقطة، بينما يأتي النصر في وصافة الترتيب بـ62 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة النصر

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: رامزي صولان - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالعزيز الشهراني - جورج نكودو.