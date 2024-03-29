بمشاركة طارق حامد ومحمد شريف.. الخليج يفوز على ضمك في الدوري السعودي

فاز فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، على مضيفه ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

حل فريق الخليج، ضيفًا على نظيره ضمك على ملعب نادي ضمك، في مباراة أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

تواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لضمك، وشارك في اللقاء حتى الدقيقة 90+8، وتلقى حينها بطاقة صفراء.

أما محمد شريف جلس على مقاعد بدلاء الخليج، وحل بديلًا لزميله عبدالله السالم في الدقيقة 66، كما حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 83.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، خالد ناري في الدقيقة 35 من صناعة عبدالله السالم، ليفوز الخليج بهذا الهدف على ضمك.

وشهدت المباراة، حالتي طرد، حيث أشهر حكم المواجهة، البطاقة الحمراء في وجه وو يونج لاعب الخليج في الدقيقة 80، وكذا في وجه سنوسي هوساوي لاعب ضمك في الدقيقة 90+10.

وبتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المرتبة السابعة.