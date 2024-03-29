طارق حامد يقود ضمك أمام الخليج في الدوري السعودي

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق ضمك، اليوم الجمعة، نظيره الخليج على ملعب نادي ضمك، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ حامد أساسيًا في تشكيل فارس الجنوب في مواجهة الخليج، حيث يقود خط الوسط بجانب نيكولاي ستانسيو ودوماجوج أنتوليتش.

وشارك طارق حامد في مباراة الجولة الماضية بالدوري السعودي، التي خسرها فريقه من الهلال بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق ضمك، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الخليج عاشرًا وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

خط الدفاع: سنوسي هوساوي - فاروق شافعي - عبدالقادر بدران - رامزي صولان

خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانسيو

وفي الهجوم: أحمد الزين - عبدالله القحطاني - جورج نكودو.