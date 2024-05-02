لوحات إبداعية من حبات القهوة وريش الصقر وقماش "الغترة" بأبوظبي للكتاب 2024

لفتت 3 لوحات أنظار زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، نظراً لفرادة الفكرة وتميز التنفيذ، أنجزها الفنان تيم العمر، والتي تعرض في ركن الفنون بالمعرض .

ومن بين اللوحات الفنية هي اللوحة التي صنعت من ريش الصقور، وتحمل عنوان "زايد الخير"، يبلغ ارتفاعها 5 أمتار، وعرضها 4 أمتارٍ، وتضم 11,500 ريشة جمعها تيم من مختلف أنحاء الدولة. وقد عرضت إلى جانب لوحة أخرى صنعت بـ 520 ألف حبة بن، جرى تحميصها بدرجات حرارة متفاوتة لتكتسب تدرجات لونية تتراوح بين الأخضر والبني، ومن ثم تشكيلها على هيئة لوحة فنية غاية في الجمال والإبداع تظهر صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وابنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بارتفاع مترين، وعرض ثلاثة أمتار. وعلى الجهة المقابلة، عرضت ثلاث لوحات متسلسلة لحكام أبوظبي: الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمهما الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جرى حبكها بعناية من 100 غترة، ويصل ارتفاع كلّ منها 3 أمتار وعرضها مترين.

وعن كيفية استنباط أفكاره، قال تيم: "درست الهندسة المعمارية لكن حبي للفن دفعني لترك العمل في مجالي العلمي واتباع موهبتي الفنية، فأفكار أعمالي تأتيني بالفطرة، فأنا عندما أرى شيئاً لا أفكر به كما يفكر به الآخرون، على سبيل المثال عندما أرى القهوة لا أفكر بكيفية شربها، وإنما أفكر بكيفية عمل لوحة منها، ومن هنا يأتي التميز والإبداع، كما أن عملية تنفيذ الفكرة أيضا يتطلب موهبة أخرى، وهذا لا يأتي بسهولة وإنما بعمل التجارب المختلفة والتي تؤدي للحصول على أفضل النتائج من حيث الشكل والجودة بحيث تحافظ اللوحة على نفسها لأطول فترة ممكنة".

الفنان تيم العمر

وعن المدة الزمنية التي يستغرقها صنع لوحاته، قال إن لوحة الريش استغرقت نحو 8 أشهر من العمل المتواصل، وتابع: "قمت خلال هذه الفترة بجمع ريش الصقور من كافة مناطق الإمارات، فقد ذهبت إلى ليوا والمدام والذيد وغيرها، وزرت بعض العيادات البيطرية، وبلغ عدد الريش الذي جمعته أكثر من 30 ألف ريشة عملت على فرزها حسب اللون والجودة واستخدمت منها 11500 ريشة، وقمت بمعالجتها وتعقيمها ولصقها على اللوحة". وزاد "بالنسبة للوحة القهوة فقد تطلبت مني جهداً كبيراً واستغرق إنجازها 4 شهور، حيث قمت بتحميص القهوة على درجات حرارة مختلفة لكي استخرج 6 ألوان متنوعة ثم شكلتها على اللوحة، في حين استغرق إنجاز لوحة "الغترة" أكثر من 4 شهور أيضاً، من حيث تشكيل القماش ومعالجته بطريقة تجعله يبدو قديماً، وهي عملية معقدة واستغرقت مني محاولات وتجارب كثيرة ليظهر القماش على هذه الصورة ولكي تبقى اللوحة محافظة على جودتها مدة طويلة".

ووجه الفنان تيم العمر شكره لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب ممثلاً في مركز أبوظبي للغة العربية، منظم هذا الحدث العالمي الكبير، لاحتضانه المواهب الفنية وإبداعات الشباب من مختلف الجنسيات التي تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكي تبرز وتظهر إلى العالم كله.