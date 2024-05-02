الهاربون من التعليم.. أزمة التسرب تهدد تماسك الأسرة المصرية.. أساتذة علم نفس يفندون الأسباب الرئيسية للأزمة.. والفقر والجريمة أبرز العوامل المحركة

يعد التسرب من التعليم مشكلة اجتماعية مزمنة تؤرق المجتمع المصري، حيث يُشير إلى ترك الطلاب للمدرسة قبل إتمام دراستهم. تُعَدّ هذه الظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، ولها العديد من الأسباب والعواقب.

أسباب التسرب من التعليم

قالت الدكتورة نهى مجدي لـ" البوابة نيوز" وهى أستاذة علم النفس في جامعة عين شمس، وهي مهتمة بدراسة الأسباب النفسية للتسرب من التعليم. وقد أصدرت العديد من الأوراق البحثية حول هذا الموضوع.

من ابرز أسباب التسرب من التعليم في مصر الفقر و يعد من الأسباب الرئيسية للتسرب من التعليم في مصر، حيث يجبر الفقر العديد من العائلات على انخراط أطفالهم فى العمل عوضا عن المدرسة للمساعدة في كسب الدخل للأنفاق على اسرهم واعانتهم على غلاء المعيشة الحالي وكذلك سوء نوعية التعليم يمكن أن يُؤدي سوء نوعية التعليم إلى فقدان الطلاب للاهتمام بالمدرسة، مما قد يُؤدي إلى التسرب، مما يؤدى الى ظهور مشكلة أخرى وهى العمل المبكر الذى يلجأ العديد من الطلاب إلى العمل المبكر لكسب المال، مما قد يُؤدي إلى تركهم للمدرسة، وبالنسبة للفتيات فإن الصعيد تطفو فيه ظاهرة الزواج المبكر لاسيما للفتيات دون البلوغ ويلجأون للحل المعروف ب " التسنين " ويعد الزواج المبكر، خاصة بالنسبة للفتيات، سببًا رئيسيًا للتسرب من التعليم للزواج من رجل ثرى يحل مشكلة فقر الاسرة.

وفى سياق متصل تابعت " مجدى " أن عدم وجود بيئة تعليمية داعمة يمكن أن تؤدي البيئة المدرسية غير الداعمة، مثل التنمر أو نقص الدعم من المعلمين، إلى التسرب من التعليم.

عواقب التسرب من التعليم

وحول عواقب التسرب من التعليم يقول الدكتور أحمد مرسي أستاذ التربية المقارنة في جامعة الإسكندرية،ان هناك عدة عوامل تتضافر مع بعضها البعض مشكلة ازمة التسرب من التعليم مثل البطالة التي تواجه الخريجون المسربون من التعليم صعوبة أكبر في الحصول على وظائف، مما يؤدي إلى البطالة والفقر، علاوة على الجريمة التى يمكن أن يكون التسرب من التعليم عامل خطير لارتكابها، وايضا الصحة السيئة التى يصاب بها ميل الخريجون المسربون من التعليم نتيجة نقص الامكانيات للعناية بتغذيتهم وعلاجهم، وأخيرا وليس أخرالاعتماد على الآخرين وفيها يُصبح الخريجون المُتسرّبون من التعليم أكثر اعتمادًا على الآخرين، مثل الحكومة أو العائلة، للحصول على الدعم.

الحلول المقترحة لمشكلة التسرب من التعليم:وختم أستاذ علم النفس حديثه بان ابرز واهم الحلول المقترحة لمشكلة التسرب من التعليم هو مكافحة الفقر من خلال توفير الدعم المالي للعائلات الفقيرة، وتحسين نوعية التعليم بجعل المدرسة أكثر جاذبية للطلاب، مما قد يُقلّل من مشكلة التسريب.