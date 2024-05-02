القصير يشارك في اجتماع عمومية "العربية للتنمية الزراعية" بالرياض

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار القصير خلال مداخلته بالاجتماع إلى أهمية وجود مؤشر لوضع الأمن الغذائى العربى الذي تتولاه المنظمة وترصد من خلاله حالة الأمن الغذائى.

ولفت وزير الزراعة الى أهمية توسيع نطاق التعاون بين المنظمة العربية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة بالغذاء والزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تابعة لجامعة الدول العربية وأنشئت عام 1970 وباشرت أعمالها عام 1972م من مقرها الرئيسي في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان وتعمل المنظمة على تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الزراعية وتنسيقها على المستوى القومي، كما تقدم المساعدة في إحداث الوسائل الجديدة والإستراتيجيات المتعلقة بتطوير هذه المجالات بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتحقق التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية.

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