ميريل ستريب تتسلم السعفة الفخرية في افتتاح مهرجان كان السينمائي

يمنح مهرجان كان السينمائي جائزة السعفة الذهبية الفخرية للنجمة الأمريكية ميريل ستريب، خلال حفل افتتاح النسخة الـ77 والمقرر في 14 مايو الجاري.

وسيكون التكريم الفخري بمثابة عودة ستريب إلى مهرجان كان السينمائي بعد عقود. ويعتبر آخر تواجد للنجمة الهوليودية بالكروازيت عام 1989 من خلال فيلم "Evil Angels a Cry in the Dark" للمخرج فريد شبيسي، والذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة.

ووفق موقع “فارايتي”، نادرًا ما تظهر ستريب في مهرجانات الأفلام. وكان تييري فريمو، مدير مهرجان كان السينمائي، يغازلها منذ عدة سنوات لإعادتها إلى الكروازيت في دور فخري. وإلى جانب الحفل الذي سيشيد بمسيرتها المهنية المترامية الأطراف – والتي لا تزال نابضة بالحياة – قد تشارك ستريب في محادثة أثناء وجودها في مدينة كان.

وإلى جانب ستريب، كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم المخرج والكاتب الأمريكي جورج لوكاس، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال ختام النسخة المهرجان.

وقال لوكاس في بيان صحفي: "لطالما احتل مهرجان كان مكانة خاصة في قلبي. لقد فوجئت وابتهجت عندما جرى اختيار فيلمي الأول “THX-1138”، ليجرى عرضه في برنامج جديد للمخرجين لأول مرة يسمى "نصف شهر المخرجين". منذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في مناسبات عديدة في مناصب مختلفة ككاتب ومخرج ومنتج. يشرفني حقًا هذا التكريم الخاص الذي يعني الكثير بالنسبة لي”.