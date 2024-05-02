"دور القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت" حلقة نقاشية بالنيابة الإدارية

عَقَدَت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس، اليوم الخميس، ووحدة قضايا الجرائم الرقمية برئاسة المستشار تامر الشحات، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حلقة نقاشية تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.

وفي مستهل الحلقة النقاشية، وَجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، كلمة مسجلة للحضور، أعرب فيها عن عميق الشكر للدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمهندس محمد شمروخ - رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على التعاون المستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات في مجال دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وفق رؤية "مصر الرقمية ٢٠٣٠".

وأكد أن تطور الجريمة الرقمية استلزم بالقطع مواكبة ذلك من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة، وبِنيَة تشريعية قادرة على التعاطي مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها، داعيًا المشاركين للاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

من جانبه وَجَّهَ الدكتور أحمد عبد الحافظ - نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، التحية للمستشارحافظ عباس - رئيس الهيئة، ونقل للحضور ترحيب المهندس محمد شمروخ - رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا اهتمام الجهاز البالغ بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون في مجال الجرائم الرقمية وآليات العمل مع الدليل الإلكتروني.

وتناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة كالتالي:

١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د/ محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.

٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د/ رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.

٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، والذي استعرضه م وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، والذي استعرضه م محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.

٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، والتي استعرضها م شريف منصور - مدير الإدارة.

الجدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر القرار رقم "٥٣٠" في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.

