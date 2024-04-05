رونالدو بديلًا مع النصر أمام ضمك في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره ضمك بملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس رونالدو على مقاعد بدلاء النصر في مواجهة ضمك، بجانب السنغالي ساديو ماني في ظل غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويقود هجوم العالمي عبدالرحمن غريب وعلي الحسن ومشاري النمر، بعد تسجيل رونالدو لـ3 أهداف (هاتريك) في مباراة الجولة الماضية أمام أبها، التي انتهت بفوز النصر بنتيجة 8-0.

ويتألق كريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي، إذ يتربع على قمة قائمة هدافي دوري روشن هذا الموسم برصيد 29 هدقًا.

ويحتل فريق النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 62 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ74 نقطة، بينما يأتي ضمك ثامنًا وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: بوشل - علي لاجامي - إيمريك لابورت - محمد قاسم

خط الوسط: عبدالعزيز العليوة - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي

وفي الهجوم: علي الحسن - مشاري النمر - عبدالرحمن غريب.