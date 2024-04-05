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الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تكريم 154 مشاركًا في مسابقة نور المصري لـ حفظة القرآن الكريم بنادي بنها الرياضي.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن
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كرّم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي،  154 متسابقًا  في مسابقة «نور المصري» لحفظة القرآن الكريم من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضي الرياضي وبحضور كل من الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية  والاستاذ محمد رفعت أمين الصندوق والدكتور عمرو وردة والدكتور حسام جدوع والاستاذة رضوى الشافعى أعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضى

وأكد الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها، أن هذه المسابقة تُعد أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالنادي على مدار السنوات الماضية، من حيث عدد المشاركين والمُكرمين، لافتًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادي، ومؤكدًا على تكريم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم في السنوات المقبلة.


وقالت رضوى الشافعي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على المسابقة إنه تم اختبار جميع المشاركين بالمسابقة على مدار يومين متتالين، بمشاركة لجنة من مديرية الأوقاف بالقليوبية، بعد تقسيم المتقدمين إلى فئات طبقًا لعدد الأجزاء وتم تكريم جميع المشاركين بالمسابقة بجوائز مالية وعينية.

تكريم المتفوقين

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الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة بالقليوبية حفظ القران الكريم مجلس إدارة نادي بنها نادي بنها الرياضي