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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لصعق كهربي بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام. 

تبين وفاة إبراهيم عبد الله فؤاد إبراهيم، 38 عامًا، قرية "الهنداو" مركز الداخلة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بعد تعرضه لصعق كهربي.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مسشتفى الداخلة كهربائى حادث جثة