بايدن يطالب نتنياهو بوقف إطلاق النار في غزة فورًا

افادت تقارير لوسائل إعلام عبرية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن قد الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية.

وأكدالأبيض اليوم الخميس عدم وجود تغيير جوهري في موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم الكيان الإسرائيلي خلال الصراع الحالي في غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن، أجرى بمكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مرور ثلاثة أيام من بدء إسرائيل للهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 عمال إغاثة في المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة.