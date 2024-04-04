الجيش الإسرائيلي يفعل نظام التشويش على تحديد المواقع خوفا من إيران

فعلت المنظومة الأمنية الإسرائيلية نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي بي إس" في جميع أنحاء إسرائيل، وذلك استعدادا لرد طهران المحتمل على اغتيال قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق إضافة لشهود إسرائيل إطلاق مسيرات وصواريخ موجهة ضدها، وهو ما ذكرته الهيئة العبرية.

وكانت إيران قد حذرت على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، من أن إسرائيل تشهد في الوقت القريب ضربات أكثر فتكًا على يد المقاومة دون أن يحددها، مضيفًا أن المقاومة ستقوم بواجبها مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما توعدت طهران إسرائيل برد قريب وحازم على اغتيال 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني في استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو ما نفته إسرائيل بقولها إنه كان مبنى عسكريًا لفيلق القدس ولم يكن سفارة أو قنصلية.

وتمكنت مسيرة من اختراق الحدود الإسرائيلية عند منطقة وادي عربة، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قال إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة بعد تسلل مسيرة من الأردن، مشيرًا إلى المسيرة لم يتم اعتراضها.