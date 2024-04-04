مستغلاً نقطة ضعفه.. تشيلسي يسعى لرد الاعتبار أمام مانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الخميس، إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث يستضيف فريق تشيلسى، نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز فى مباراة الدور الأول، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويأمل فريق تشيلسى للثأر من الشياطين الحمر بعد هزيمة الدور الأول، وذلك بأستغلال نقاط ضعف اليونايتد، المتمثبه فى دفاعاته الهشه.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما يحتل البلوز المرتبة الثانية عشرة بفارق 8 نقاط أقل.

وتشير الإحصائيات إلى سوء مستوى دفاع مانشستر يونايتد، الذي يعد ضمن أسوأ 4 فرق في البريميرليج هذا الموسم.



