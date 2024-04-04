تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس على النحو التالي:
- الدورى الإنجليزى الممتاز:
08:30 ليفربول × شيفيلد يونايتد
09:15 تشيلسي × مانشستر يونايتد
-الدورى الإسبانى:
08:00 غرناطة × فالنسيا
-الدورى المصرى الممتاز:
10:00 المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري
10:00 إنبي × فاركو
10:00 البنك الأهلي × الداخلية
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بشيفيلد يونايتد وتشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس على النحو التالي: