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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بشيفيلد يونايتد وتشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس على النحو التالي:
- الدورى الإنجليزى الممتاز:
08:30 ليفربول × شيفيلد يونايتد
09:15 تشيلسي × مانشستر يونايتد
-الدورى الإسبانى:
08:00 غرناطة × فالنسيا
-الدورى المصرى الممتاز: 
10:00 المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري
10:00 إنبي × فاركو
10:00 البنك الأهلي × الداخلية

ليفربول تشاهدون اليوم الدوري الإنجليزي تشيلسي