تشاهدون اليوم.. ليفربول يلتقي بشيفيلد يونايتد وتشيلسي يصطدم بمانشستر يونايتد

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس على النحو التالي:

- الدورى الإنجليزى الممتاز:

08:30 ليفربول × شيفيلد يونايتد

09:15 تشيلسي × مانشستر يونايتد

-الدورى الإسبانى:

08:00 غرناطة × فالنسيا

-الدورى المصرى الممتاز:

10:00 المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري

10:00 إنبي × فاركو

10:00 البنك الأهلي × الداخلية