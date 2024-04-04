اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 4 أبريل 2024، عطائي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية.

تبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

ويعرّف أذون الخزانة بكونه أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.