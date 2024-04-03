كتاب فى سطور| «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ».. رحلة فى حياة صاحب نوبل بقلم رجاء النقاش (1)

تصحبكم «البوابة نيوز» خلال شهر رمضان الكريم، في رحلة للقراءة، وحلقات جديدة من حلقات «كتاب في سطور»، وفى كل يوم نقدم قراءة فى رواية أو عمل أدبى أو سيرة لأحد المشاهير، أو بعض الكتب الفكرية التي تناقش الأحداث التاريخية.

في رحاب صاحب نوبل

في هذه الحلقة نأخذ القارئ في رحلة مع كتاب “صفحات من مذكرات نجيب محفوظ ” للكاتب الكبير رجاء النقاش والصادر حديثًا عن دار الشروق، هذا الكتاب نتاج 18 شهرًا روى خلالها صاحب نوبل للأخير جوانب من حياته، بعد أن رفض وبإصرار أن يكتب سيرته الذاتية.

كشف الأديب الكبير نجيب محفوظ خلال سرده عن جوانب كثيرة في شخصيته لم يكن يعرف عنها القراء أي شيء، فمن الطفولة للشباب للجوائز، حكايات تحمل الكثير في كل صغيرة وكبيرة في حياته، عن السينما والأدب والسياسة ومحاولة الاغتيال وغيرها الكثير، ويعتبر هذا الكتابة بمثابة سيرة ذاتية رواها نجيب محفوظ للكاتب الكبير رجاء النقاش وخرجت في كتاب يحمل عنوانه «صفحات».

حلم تحقق

ويقول الكاتب الكبير رجاء النقاش في مقدمة الكتاب أن فكرة الكتاب كانت حلمًا منذ سنوات بعيدة، وأنه كان يحلم بتنفيذها قائلًا:" والحق أنني منذ سنوات بعيدة وأنا أحلم بهذه الفكرة نفسها منذ أكثر من ثلاثين عامًا مضت، ولكن الظروف لم تسمح لي بتنفيذها، فبقيت حلمًا جميلًا نائمًا فى صدرى مع كثير غيره من الأحلام التي لم تتحقق.

ولذلك لم أتردد فى الموافقة عندما جاءتني الفكرة من مركز الأهرام للترجمة والنشر، بل لقد أحسست بسعادة غامرة وأنا أجد هذه الفكرة تعود إلى الحياة من جديد. ورأيت في عودة الروح إلى هذه الفكرة ما يمس وترا حساسا فى نفسي، هو إيماني بالأقدار وما تفعله بالإنسان.

وهو إيمان لا أحب أن تمتد إليه يد بأى نوع من المراجعة أو التعديل فقد علمتني تجارب الحياة أننا مهما حاولنا إخضاع الأمور للتخطيط والعقل والمنطق فسوف تظل هناك مساحة مهمة للأقدار تتصرف فيها وحدها بغير شريك، وتختار لنا الزمان والمكان لتحقيق ما نحلم به ونفكر فيه.

ويتابع: «وأعود إلى فكرة الكتاب الأساسية، وهى إجراء أحاديث وحوارات موسعة مع نجيب محفوظ تتناول بالدقة والتفصيل كل ما يتصل بأدبه وحياته، حتى تتكون من هذه الحوارات صورة كاملة أو شبه كاملة لهذه الشخصية الأدبية النادرة خاصة بعد ما حققه نجيب محفوظ من نصر عالمي للأدب العربي بحصوله عن استحقاق وجدارة على جائزة نوبل الدولية في الأدب سنة ١٩٨٨».

وما تلا ذلك من ترجمات واسعة لأعماله الأدبية إلى كل لغات العالم الحية حتى لقد أصبح نجيب محفوظ ومعه اسم مصر، واسم الشخصية العربية والأدب المعاصر، حديثًا متكررا له أهميته وقيمته في الصحف العالمية، وفي الجامعات المهمة في أوروبا وأمريكا.

وأصبحت روايات نجيب محفوظ أفلاما سينمائية في عدد من دول العالم المختلفة، وأصبحت هذه الروايات في طبعاتها الأجنبية على رأس قوائم الكتب الأكثر توزيعا والأكثر شعبية في مختلف أنحاء العالم.

ويتكون الكتاب من 24 فصلًا تناول خلالها حياة نجيب محفوظ منذ مرحلة الطفولة والشباب والوظيفة والأدب والأدباء الذي عاصرهم والذين تعلم منهم والنساء في حياة نجيب محفوظ وعلاقة نجيب محفوظ بالسينما وفصلا كاملًا عن أولاد حارتنا.

وأزمة الرواية ونجيب محفوظ والجوائز من جائزة قوت القلوب وحتى نوبل ونجيب محفوظ والحياة السياسية بدءًا من ثورة 1919 و1952، ويختتم الكتاب بفصل كامل عن جريمة الاعتداء على نجيب محفوظ... يتبع،،