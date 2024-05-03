"الأوروبي لإعادة الإعمار" يقدم خط تمويل تجاري للبنك الإسلامي العربي بالضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار عن تقديم خط تمويل تجاري بقيمة 2 مليون دولار أمريكي إلى البنك الإسلامي العربي في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير الفلسطينية.

وسيُستخدم هذا التسهيل المقدم في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإصدار ضمانات لصالح البنوك المؤكِدة بتمويل عمليات ما قبل التصدير وما بعد الاستيراد، ولمساعدة الأعمال الخاصة هناك في نشاطات تمويل التجارة.

ويأتي هذا الدعم في وقت حاسم تعيشه الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تترك الحرب في غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثرها السلبي على الاقتصاد في الضفة الغربية.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد المحلي تقلص بما لا يقل عن 6.4 بالمائة في نهاية عام 2023 بسبب فقدان الوظائف والتوتر الأمني المتزايد الذي أثر على الحركة ونشاطات الأعمال.

ومن خلال انضمامه إلى برنامج تيسير التجارة وتلقيه خط التمويل التجاري هذا، سيتمكن البنك الإسلامي العربي من الوصول إلى من أكثر من 100 بنك مُصدِر و800 بنك مؤكِد حول العالم، بما يعزز شبكته من البنوك المراسلة وفرصه في الأعمال الدولية.

وسيستفيد موظفو البنك أيضاً من عدد كبير من الندوات وجلسات التدريب حول أفضل ممارسات التمويل التجاري.

والبنك الإسلامي العربي هو أكبر بنك إسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو تابع لبنك فلسطين، أكبر بنوك الضفة الغربية وقطاع غزة وعميل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2020.

وبهذه المناسبة قال مايك تايلور، مدير المؤسسات المالية في منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بانضمام البنك الإسلامي العربي إلى شبكتنا.

سقف التمويل التجاري هذا هو الأول لنا مع بنك إسلامي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيدعم المصدّرين والمستوردين الفلسطينيين ويخلق أيضاً فرصاً لتدريب موظفي البنك على وسائل وأساليب التمويل التجاري".

ومن جهته قال هاني ناصر، المدير العام للبنك الإسلامي العربي: "يمثل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محطة بارزة في مسيرتنا حيث إنه يعزز خدمات التسهيلات التجارية التي نقدمها لعملائنا ويساعدنا على الوصول إلى شبكة شركاء البنك الأوروبي الواسعة من البنوك حول العالم.

هذه فرصة للبنك الإسلامي العربي لإقامة علاقات قوية مع بنوك مراسلة جديدة.

وتتعدى فوائد هذا التعاون العمليات التجارية، حيث سيقدم البنك الأوروبي أدوات تمويل تجاري من خلال برامج التدريب لموظفي البنك الإسلامي العربي".

وجرى إطلاق برنامج تيسير التجارة عام 1999 لتعزيز التجارة الدولية لاقتصاديات الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويأخذ البرنامج شكل ضمانات وقروض قصيرة الأجل لمجموعة مختارة من البنوك المشاركة وشركات التخصيم.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 118.7 مليون يورو لدعم 24 مشروعاً.