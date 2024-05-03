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الجمعة 03 مايو 2024
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فضائيات

عضو «ابدأ»: المبادرة ساهمت باستثمارات نسبتها 28%

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ
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قالت الدكتورة يارا ثابت، عضو مبادرة ابدأ، إنه منذ إطلاق المبادرة في 2022 بتوجيهات الرئيس السيسي والمبادرة لديها 3 أهداف أساسية واضحة، وهي: توفير فرص عمل وتعميق الصناعات الحديثة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتابعت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»: «عملنا على تحقيق أهداف مبادرة ابدأ من خلال العديد من المحاور الأساسية، أبرزها: محور المشروعات الكبرى ودوره الأساسي عقد الشراكات بين كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ما يساهم في استحداث صناعات وجلب التكنولوجية الخاصة بها من الخارج وبالتالي تعميق الصناعات المحلية وتطويرها».

وأضافت عضو مبادرة ابدأ: «محور المشروعات الكبرى بالمبادرة ساهم باستثمارات نسبتها حوالي 28% من إجمالي الصناعات خلال آخر 3 سنوات، ومؤخراً جرى إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي في عيد العمال أمس، وهو أول صندوق متخصص في الاستثمار بجميع القطاعات الصناعية في مصر».

كما أكدت على أنَّ الصندوق سيعمل على تحقيق الأهداف الأساسية للمبادرة من تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق المنتج المحلي ورفع حصة مصر من الصادرات، كما سيعمل على دعم وتعزيز الصناعة وهو أحد المحاور الأساسية للمبادرة ويجرى تفعيل ذلك على دعم الصناعات المتعثرة أو التي توفق أوضاعها.

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