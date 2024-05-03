كلوب يؤكد: لا مشكلة بيني ومحمد صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على حل الخلاف الذي حدث بينه وبين النجم المصري محمد صلاح، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز أمام توتنهام.

وكانت عدسات الكاميرات، رصدت مشادة كلامية بين كلوب وصلاح، خلال مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وصرح كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وتوتنهام: «لقد تم حل الأمر بشكل كامل، لا توجد أي مشاكل بيننا».

وأضاف كلوب: «إذا لم نكن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلست متأكدًا من كيفية انتهاء الأمر هكذا. لكننا نحترم بعضنا البعض، لذلك لا توجد أي مشكلة حقيقية».

وتابع المدرب الألماني: «الأمور جيدة الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الأمام».

وأوضح كلوب: «لا ينبغي لي أن أتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول، لست الشخص المناسب للحديث عن هذا الأمر».

ولفت: «مهمتي حاليًا هي المساعدة في بناء الأساس لمستقبل النادي، لكن هذه القرارات تخص آخرين».

مشاركة محمد صلاح ضد توتنهام

ورفض كلوب الكشف عن ما إذا كان محمد صلاح سيشارك في مباراة توتنهام، قائلًا: «هل سأغير عاداتي تمامًا في آخر 3 مباريات وأخبركم عن التشكيلة بالكامل؟».

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة توتنهام، يوم الأحد المقبل، في مباراة تقام على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.