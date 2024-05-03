"صحة غزة": 26 شهيدًا خلال يوم جراء حرب الاحتلال المُستمرة على القطاع لليوم العاشر بعد المئتين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و51 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 210 أيام ارتفعت إلى 34622 شهيدا و77867 إصابة.

وأوضحت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة، المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، وارتكاب مجازر ضد مدنيين بالقطاع، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة للحصار ونزوح ما يزيد عن 90% من السكان.

وشنت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الجمعة، على مناطق متفرقة بالقطاع، وكثفتها على مدينة رفح الجنوبية، مستهدفة منازل وتجمعات ومراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، لم يتم إحصاء أعدادهم بعد.