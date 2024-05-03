المشدد 6 سنوات لـ"ديلر الهيروين" بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاملا لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام يحيي اليماني، وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف، عبد الله عبد الرءوف.

وجاء في أمر الإحالة أنه يوم الواقعة أبصر كمين أمني بدائرة قسم شرطة البدرشين بالقرب من منطقة المريوطية بالهرم، دراجة نارية تسير عكس الاتجاه وما إن أبصر القوة الأمنية، حتي حاول الدوران والرجوع للخلف إلا أن القوة الأمنية تمكنت من استيقافه، وبسؤاله عن رخص القيادة وأوراق الدراجة النارية، تبين عدم وجود رخصة قيادة أو رخص سير بحوزته، وبتفتيشه، عثر بحوزته علي ٧٦ لفافة من مخدر الهيروين، داخل كيس بلاستيكي، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وجاء في اعترافات المتهم، أنه يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمخدرات، ويوم الواقعة كان بصدد توزيع الهيروين علي عملائه، بمنطقة الهرم والجيزة.

وتبين من تقرير المعمل الكيمائى، أن المضبوطات هي مسحوق الهيروين المخدر، داخل ٧٦ لفافة.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم الي المحاكمة، في اتهامه بالاتحار بالمخدرات، والسير عكس الاتجاه بدون رخص، وكانت قد تحفظت علي الدراجة محل الواقعة للاستعلام عن مالكها.