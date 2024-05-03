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الجمعة 03 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

قصف إسرائيلي متواصل على مخيمات غزة بالطائرات والمدفعية

مراسل القاهرة الاخبارية
مراسل القاهرة الاخبارية
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أوضح بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بمدينة رفح الفلسطينية، إنه دوت منذ قليل صوت انفجارات في مخيم البريج وسط قطاع غزة ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف هذا المخيم، علما بأن هذه المخيمات ذو بنية ومبان ضعيفة للغاية وأي استهدف بهذه القوة لهذه المخيمات ستؤدي إلى دمار واسع في المناطق المستهدفة.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفح الفلسطينية تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وقدمت المدينة 7 شهداء معظمهم من الأطفال حينما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة "شاهين" في المنطقة الشمالية لمحافظة رفح.

وأردف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة خيام النازحين في المناطق الغربية، وتواصل المدفعية الإسرائيلية بين الفينة والأخرى قصفها للمناطق الشرقية لقطاع غزة، منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية وخان يونس حيث تتعرض لكثافة صاروخية، بجانب المخيمات الوسطى بقطاع غزة.

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