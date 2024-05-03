30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى وخطيب المسجد يدعو لعدم التخاذل في الذود عنه

أدى 30 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المُشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

من جانبه، دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد حسين، إلى حماية المسجد المبارك والدفاع عنه أمام مُخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحقه، مُحذرًا من عواقب الاعتداءات التي تطال المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن التخاذل في الدفاع عنه يُغري المستوطنين لارتكالب المزيد من الانتهاكات بحقه.

وشدد الخطيب على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال والجماعات الاستيطانية بتمرير مخططاتهم في الأقصى، مُنبهًا إلى أن المسجد يتعرض لاعتداءات متواصلة من احتلال لا يقيم للأديان أي اعتبار.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان على الضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا الفلسطينيين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.