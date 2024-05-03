ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار إقليم بلوشستان الباكستاني إلى 3 قتلى

أعلنت الشرطة الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع اليوم الجمعة، بإقليم بلوشستان إلى ثلاثة قتلى وثمانية مصابين على الأقل.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن الانفجار نتج عن قنبلة تم تفجيرها عن بعد واستهدفت سيارة صحفى يدعى محمد صديق منجال على أحد الطرق السريعة أثناء توجهه إلى الجامعة من منزله، مشيرة إلى أن منجال سبق أن نجا من محاولة اغتيال قبل بضعة أشهر.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار الذي وقع فى منطقة خوزدار التي تقع على الطريق السريع الرئيسى الذى يربط بين مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، ومدينة كراتشى الساحلية فى إقليم السند.