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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مقتل أجنبى طعنا داخل مطعم بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى أجنبى مصرعه طعنا بعدما اقتحم مطعم وهو فى حالة سكر واشتبك مع العمال لتنتهى المشاجرة بقتله طعنا بسكين .

تلقى أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا بوجود قتيل داخل مطعم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة شخص يحمل جنسية أحدى الدول الأجنبية ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بطعنتين فى جسده.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة  وسؤال عمال المطعم قالوا أن المتوفى كان فى حالة “ سكر  شديد” وأقتحم المطعم وأعتدى على أحد العمال بداخله ونشبت مشاجرة بينهما  قام على اثرها العامل بطعن المتوفى بطعنتين من سكين.

جرى القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم فى الواقعة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، وجرى تحرير المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الدول الاجنبية المباحث القبض علي المتهم