إفتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 6 ملايين و100 ألف جنيه في البحيرة.. صور

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة، عن إفتتاح مسجدين جديدين بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 6 مليون و 100 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وتضمنت افتتاح مسجد النور بقرية كنيسة أورين التابعة لمركز شبراخيت على مساحة 309 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 100 ألف جنيه، مسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام التابعة لمركز إيتاي البارود على مساحة 800 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " أمانة العامل والصانع و إتقانهما " أنَّ الأمانةَ خُلُقٌ عظيمٌ مِن أخلاقِ الأنبياءِ والمرسلين، وفضيلةٌ مِن فضائلِ المؤمنينَ الصالحين، عَظَّمَ الإسلامُ شأنَهَا وأعلَى قدرَهَا.