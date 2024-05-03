كواليس الحكم على الإعلامي نيشان في سب وقذف ياسمين عز

حصلت الإعلامية ياسمين عز على حكم قضائي في قضيتها ضد الإعلامي اللبناني نيشان، وجرى صدور أمر بالقبض عليه من قبل نيابة دبي تنفيذاً للحكم، وذلك بعد سب وقذف الاعلامية ياسمين عز، خلال حضورهما في إحدى جلسات منتدى الإعلام العربي تحت عنوان «الإعلام والتريند»، التي عقدت في سبتمبر 2023 بدبي.

ياسمين عز تعلق بعد صدور أمر ضبط الإعلامي نيشان

وكتبت الإعلامية ياسمين عز على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، «صدر الحكم في 26 - 4 - 2024 بإدانة المتهم نيشان ومعاقبته لما نسب اليه من سب علني لشخصي أنا ياسمين عز».

وتابعت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس «وصدر أمر من نيابة دبي بالقبض على المتهم (نيشان) تنفيذا للحكم».

ووجهت الإعلامية المصرية ياسمين عز، الشكر لمحكمة دبي «كل التقدير والاحترام لقضاء دبي النزيه المنصف الذي انصفني وردلي حقي».

وكشفت الإعلامية ياسمين عز فى برنامجها «كلام الناس» عن مساعي الكثير للصلح بينها وبين الاعلامي نيشان، وشددت على رفضها صلح وانها لن تتنازل عن حقها القانوني تجاه الإعلامي المذكور، وعلقت ساخرة: «أوعى حد يقولي المسامح كريم، ده برنامج نتفرج عليه وإحنا بناكل فتوش وحقي ماسيبهوش».

ترجع أحداث الواقعة في سبتمبر من العام الماضي 2023 عندما بدأت الأزمة بين الإعلامي اللبناني نيشان الإعلامية المصرية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، وذلك بعد أن تخلفت الأخيرة عن حضور ندوتها بإحدى جلسات منتدى الإعلام العربي الذي أقيمت فعالياته في دبي، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما ووصل إلى سب وقذف الإعلامي نيشان للإعلامية ياسمين عز، الأمر الذي دعاها إلى تقديم بلاغ ضده بسبب تعرضها للإهانة، وقد تناقلت وسائل الإعلام الخلاف بين الطرفين.

وأبرزت التقارير الإعلامية أن الإعلامي اللبناني نيشان تعرض لموقف محرج في منتدى الإعلام العربي، الذي عقد في دبي، وقد بدأ الإعلامي نيشان جلسته التي تحمل عنوان «الإعلام والتريند" بمنتدي الإعلام العربي، والتي شهدت تغيبت الإعلامية المصرية ياسمين عز، عن الحضور دون مبرر سابق».

كما تناولت وسائل الإعلام أيضا سخرية الإعلامي نيشان من الإعلامية المصرية ياسمين عز، وقال، «أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة».

من جهتها علقت الإعلامية المصرية ياسمين عز على تصريحات الإعلامي نيشان، قائلة، « لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان».

وحرص على مشاركة متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورا له، وعلق عليها مخالطة «العقول الواعية معافاة عقلية».

كما كتب تدوينة عبر حسابه بموقع X: «وصلت دبي الآن، لتصوير حلقة تلفريونيّة غدًا، الطّقس مُمتِع، في دانة الدنيا».