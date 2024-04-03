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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس الجامعة العربية يعرب عن تأييده لخطوات مصر دفاعا عن أمنها

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أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها القومي والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت اليوم /الأربعاء/ برئاسة موريتانيا (الرئيس الحالي للمجلس) بشأن بحث التحرك العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي في ظل عدم انصياع إسرائيل لقرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية.
واستذكر المجلس قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023 بشأن دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهه تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وأكد دعم الجهود المشتركة المصرية القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.

الجامعة العربية مصر