عضو دفاع الشيوخ: كلمة الرئيس في حفل تنصيبه "خارطة طريق" للجمهورية الجديدة

وصف النائب هارون عبد الحميد ابو سحلي ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بـ"التاريخي" مؤكداً أن كلمة الرئيس للمصريين بمثابة خارطة طريق للدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة، وبداية لمزيد من الاستقرار والامن والامان ومرحلة جديدة لبناء الانسان المصري الذي هو علي راس اولويات الرئيس السيسي، فضلا عن جني ثمار المشروعات السابقة وبداية أخري لانجازات قادمة .

وأكد عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، أن الولاية الرئاسية الجديدة، انطلاقة من واقع قائم تستعرضه مصر اليوم في روعة مشهد العاصمة الإدارية كأهم المدن الذكية الجديدة امام العالم ، وتسعى نحو اكتمال مشهد رؤية مصر 2030، وهناك العديد من الآمال والطموحات التي تلزم الجميع بالتكاتف والعمل الجاد من أجل المواطن المصري، مؤكداً ان اليوم جاء تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري، لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، حمل على عاتقه آمال وطموحات المصريين، وواجه ومن خلفه أبناء الشعب المصري مخططات ومؤامرات قوى الشر والإرهاب بكل شجاعة حتى عبر بالوطن الي بر الامان، فضلا عن سعي الرئيس السيسي منذ توليه الحكم في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة.

واختتم النائب هارون عبد الحميد ابو سحلي، بيانه بالتأكيد علي أن الشعب المصري العظيم يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة لا مثيل لها، داعيا جموع المصريين العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار وبناء الجمهورية الجديدة قوية وراسخة.