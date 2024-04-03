ثلاثى هجومى متوقع لأستون فيلا فى قمة مانشستر سيتى

يحل فريق أستون فيلا، فى تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلاً على نظيره مانشستر سيتى، وذلك على ملعب "الاتحاد"، فى قمة الجولة الـ31 من قمة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يخوض اوناي ايمري، المدير الفني لنادي أستون فيلا، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إيزري كونسا، ديوجو كارلوس، باو توريس، لوكاس ديني.

خط الوسط: موسى ديابي، دوجلاس لويز، جون ماكجين.

خط الهجوم: أولي واتكينز، ليون بايلي، يوري تيليمانس.

ويخوض أستون فيلا مواجهة صعبة فى ظل منافسته الشرسة مع توتنهام على المركز الرابع.

وينافس فريق أستون فيلا، على المركز الرابع، الذى يحتله برصيد 59 نقطة، وذلك من 30 جولة، حقق الفوز خلالها فى 18 مباراة، وكان التعادل حاضرا فى 5 جولات وتعرض للهزيمة فى 7 لقاءات.

وستكون تلك المباراة ثأرية للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، أمام مواطنه أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بعدما انتهت مباراة الدور الأول بفوز أصحاب قلعة "فيلا بارك"، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ويسعى فريق مانشستر سيتى في تلك المواجهة الصعبة لحصد الثلاث نقاط، لمواصلة بقائه في المنافسة على قمة الدوري والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 19 جولة، وتعادل فى 7، وخسر فى 3 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف.