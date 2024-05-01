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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"انتحار مؤقت".. تجربة نوعية لفرقة مركز الإبداع الفني بدمنهور

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شهد مسرح مركز الإبداع الفني بدمنهور، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "انتحار مؤقت"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة البحيرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.
ووفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الأربعاء  تدور أحداث النص عن طفله تدعى مريم لأب وأم تحدث بينهما مشادات ومشاكل كثيرة بسبب أن مريم تعاني من مرض التوحد وبسبب حالتها المرضية تحدث بعض المناوشات بينها وبين أصدقائها بالمدرسة الذين يتنمرون عليها دائما بسبب مرضها، فهذه المشكلات من الممكن أن تدفع الطفلة للانتحار لنكتشف بعد ذلك أنها لم تنتحر ولكنها جريمة قتل عن خطأ باشتراك كل الشخصيات الأب الأم والأصدقاء في المدرسة.
"انتحار مؤقت" تجربة نوعية لفرقة مركز الإبداع الفني، تأليف محمد السوري، إخراج محمد أبو علو، ألحان إسلام يوسف، استعراضات علي شعبان ،ديكور علا علاء، أشعار محمد أبو أحمد، تنفيذ موسيقي عبدالله القطرى، مخرج مساعد محمود رأفت، مخرج منفذ يوسف عادل، معالجة درامية كراون شومر .
العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. سارة توفيق، الناقد يسري حسان، الكاتب المسرحي سعيد حجاج، المخرج شاذلي فرح، الموسيقار حازم الكفراوي، ونفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.
وتقدم هيئة قصور الثقافة سبعة عروض مسرحية مجانية بمحافظة البحيرة، تستمر حتى 4 مايو المقبل، ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي

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مركز الإبداع الفني بدمنهور العرض المسرحي انتحار مؤقت انتحار مؤقت