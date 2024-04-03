مندوب مصر بالجامعة العربية: إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل لرفح

أدان السفير محمد مصطفى عُرفي، مندوب مصر بالجامعة العربية، الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة بالإضافة الى تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، بما يفشل الجهود الحثيثية التي تستهدف وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف مندوب مصر بالجامعة العربية خلال كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لبحث تطورات الأوضاع في غزة، اليوم الأربعاء، نقلته فضائية اكسترا نيوز، أن مصر ثابتة على موقفها بشأن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن تكرار القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني حال مرارًا في إدخال المساعدات اللازمة ما يؤكد على وجود نية إسرائيلية واضحة ومبيتة باستخدام سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار مندوب مصر بالجامعة العربية إلى أن مصر مازالت حريصة على حشد المساعدات والتعاون مع الدول الأشقاء في إدخالها والتوصل إلى حل لوقف إطلاق النار في غزة.