حبس سمكري قتل سائقا بسبب كلب في القاهرة

قررت نيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء ،حبس سمكري قتل سائق ٤ أيام علي ذمة التحقيقات وأمرت بدفن جثة المجني عليه وذلك عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

وكان قد أقدم سمكري على قتل سائق تاكسي بسبب "كلب" في مدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة بتقلي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من الأهالي بسقوط قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سائق تاكسي مقتول بطعنة نافذة في الصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره "سمكري" بسبب خلاف على ربط كلب بمدخل العقار وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم واعترف ارتكاب الواقعة عقب نشوب مشاداه كلامية بينهما بسبب الكلب وربطة في العقار ورفض المجني عليه فقتله في الحال ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.