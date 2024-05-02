عماد الدين حسين يعلق على مقترح تدريس مادة للفنون لطلبة المدارس

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على مقترح الفنان يحيى الفخراني، بشأن تدريس مادة الفنون بشكل إجباري على طلبة المدارس.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن التكالب على السناتر والدروس الخصوصية قضت على الاهتمام بعقل وروح الطالب، ولذلك يتخرج الطالب غير مبدع في عمله، مشيرا إلى أن فكرة الفنان يحيى الفخراني عظيمة ومحترمة، والفنان الكبير مثقف، ومهموم بقضايا الوطن،

واضاف : "لو تم إجبار تدريس الفنون بالمدارس سيخرج لنا طالب مثقف وفاهم، ومحدش يقدر يسلب عقله".

ولفت حسين، إلى أن المجتمع يجب أن يتفهم أن الرسم والموسيقي والتربية القومية لا تقل أبدا عن المواد الأخرى مثل العلوم والحساب وغيرها من المواد.

وتابع: "لو الطالب تخرج من الجامعة وهو مثقف وفاهم محدش هيقدر يضحك عليه ويسلب عقله، ويضمه لجماعة إرهابية أو غيرها".

وأشار إلى أن مقترح الفنان يحيى الفخراني قوبل بتوافق كبير داخل مجلس الشيوخ، منوها أن يتوقع أن يتم صياغة القانون وعرضه على مجلس النواب، والجهات المختصة.

