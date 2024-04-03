إصدار مجلة دورية ربع سنوية للأنشطة الطلابية لبرنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء مجلس إداره برنامج الاحصاء الحيوي الزراعي بكلية الزراعة بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعه، والدكتور هانى احمد فواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نحيف ابراهيم منسق البرنامج، صابر ابو عقرب مدير عام شئون الطلاب، والمحاسب عمرو هاشم مدير الصناديق الخاصة.

وقال الدكتور حسان النعماني إن برنامج الاحصاء الحيوى يعد احدي البرامج المميزه بكلية الزراعة التي تسعي الجامعة من خلاله الي رفع كفاءة الخريج وتلبية إحتياجات سوق العمل، وزياده قدرته ومساهمته فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعى المصرى على أسس علمية سليمة تقوم على السيطرة على الظواهر والتغيرات المناخية ودراسات تنبؤية لإحتياجات المجتمع المصرى من أصناف وسلالات جديدة تتحمل الظروف القاسية.

وأوضح الدكتور خلف همام انه تم مناقشه عدد من الموضوعات المطروحه في جدول الاعمال للجلسه رقم "٨" لمجلس اداره البرنامج، كما تم التصديق علي قرارات محضر الجلسه السابقه، موضحاً ان برنامج الاحصاء الحيوي الزراعي هو برنامج بمصروفات ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية ويعمل وفق نظام الساعات المعتمدة.

وذكر الدكتور نحيف ابراهيم أن الجلسة ناقشت عددًا من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية؛ إذ تمت الموافقة علي إصدار مجلة دورية ربع سنوية للأنشطة الطلابية والتدريبية والعلمية والبحثية للبرنامج علي ان تكون بنسخه الكترونيه، كما تمت الموافقة علي خطة التدريب الصيفي للمستوى الثاني بالبرنامح وذلك لمده شهر طبقاً للائحة الدراسيه للبرنامج.