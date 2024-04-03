رئيس موانئ البحر الأحمر يشارك بحفل إفطار جماعي للعاملين بالهيئة



حرص اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، اليوم، على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري احمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.



ناقش عبدالرحيم عقب الافطار مع العاملين كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عددا من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة،

وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاءهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة

ياتي ذلك في اطار حرص القياده السياسية على الاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة

وحث رئيس الهيئه العاملين علي ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.

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