إنجازات الرياضة في عهد السيسي.. الرئيس يمنح الأوسمة المختلفة لأبطال مصر

شهد مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

وفي يوم تنصيب الرئيس، ازدهرت الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليمنح المتميزين في الألعاب الأخرى، العديد من أوسمة الرياضة بالطبقات المختلفة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم في الفترة الأخيرة وبعد حصولهم على البطولات الإقليمية والعالمية، نستعرض أبرز هذه الأوسمة في السطور التالية.

وكان آخر الأوسمة التي منحها الرئيس السيسي لنجوم الرياضة المصرية، لبطلة مصر في تنس الطاولة، هنا جودة.

وحصلت هنا جودة الشهيرة بمعجزة تنس الطاولة على وسام الرياضة من الطبقة الأولى، حيث كتبت على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى اللاعبة هنا أيمن حسين جودة؛ تقديرًا لحميد صفاتكم وجليل خدماتكم للرياضة، قد منحناكم وسام الرياضة من الطبقة الأولى».

كما منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية إلى اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، وكذلك مدربه عبد الرحمن علي.

ومنح الرئيس السيسي في عام 2021، اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها السيد محمد عبد الرجال.

وفي العام ذاته، منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبدالعزيز ومدربها هاني قشطة بعد حصول اللاعبة على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2022، القرار الجمهوري رقم 406 لسنة 2022، بمنح الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر 2022.

كان ذلك بالإضافة إلى، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين على الميدالية البرونزية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو، وكذلك مدربيهما.