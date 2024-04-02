سنودس النيل الإنجيلي يهنئ الرئيس السيسي لبداية فترة رئاسية جديدة

هنأ سنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبداية فترة رئاسية جديدة ، وجاءت نص برقية التهنئة كالاتي :

يتقدم سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنين لسيادته كل توفيق ونجاح ، ليواصل في دورته الجديدة إنجازاته المتميزة، التي أسهمت في نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ بلادنا .

وندعو الله أن يهبه كل تعضيد وحكمة ، ليقود مصرنا الحبيبة إلي أفاق أرحب من الإنجاز والتنمية.

ووقع علي التهنئة كلا من الدكتور القس راضي عطا الله رئيس السنودس ، القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس نادي لبيب رئيس اللجنة المفوضة لمجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر .

IMG_6048