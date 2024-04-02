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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

سنودس النيل الإنجيلي يهنئ الرئيس السيسي لبداية فترة رئاسية جديدة

الدكتور القس راضي
الدكتور القس راضي عطا الله رئيس السنودس
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هنأ سنودس النيل الإنجيلي المشيخي ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبداية فترة رئاسية جديدة ، وجاءت نص برقية التهنئة كالاتي : 

يتقدم سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنين لسيادته كل توفيق ونجاح ، ليواصل في دورته الجديدة إنجازاته المتميزة، التي أسهمت في نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ بلادنا . 

وندعو الله أن يهبه كل تعضيد وحكمة ، ليقود مصرنا الحبيبة إلي أفاق أرحب من الإنجاز والتنمية. 

ووقع علي التهنئة كلا من الدكتور القس راضي عطا الله رئيس السنودس ، القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، القس نادي لبيب رئيس اللجنة المفوضة لمجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر . 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الكنيسة الانجيلية المشيخية بمصر المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الإعلام الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي القس نادي لبيب رئيس اللجنة المفوضة لإدارة مجلس الإعلام في سينودس النيل الإنجيلي