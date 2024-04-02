رئيس جامعة أسيوط يهنئ السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه، ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد، والعباد، وتحقيق الأمن، والسلام، والتنمية، والازدهار لمصرنا الغالية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما حظيت به الجامعات المصرية؛ بدعم، ومتابعته خلال السنوات العشر الماضية؛ مما أدى إلى تحقيق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق؛ فأولت الدولة المصرية جهداً، ووقتاً، ودعماً مالياً، وعلميا لا ينكر؛ لتطوير، بل وإنشاء الكثير من الجامعات؛ مما جعل الجامعات المصرية مقصداً لأغلب الدارسين من الدول الأخرى؛ حيث أصبح لدينا (109) جامعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية بدلاً من ( 49 ) جامعة عام 2014، و( 28 ) جامعة حكومية، و (20 )جامعة أهلية، و (10) جامعات تكنولوجية، و(9 )أفرع لجامعات أجنبية، إضافة إلى زيادة عدد المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات؛ لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إضافه إلى إنشاء الكثير من المراكز البحثية التابعة للجامعات المصرية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أكد رئيس جامعة أسيوط؛ على مواصلة الجامعة، وكافة قياداتها، ودعمها الكامل، وتأييدها لمسيرة العمل الوطني التي بدأت منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة؛ الداخلية، والإقليمية، والعالمية، وتحقيق عمليات التطوير التعليمية، والبحثية، وتعميق مفاهيم الانتماء لدى طلابها، والوصول لأفضل المستويات في التصنيفات الدولية.

كما حققت جامعة أسيوط الكثير من الإنجازات، من بنية تحتية متطورة، ومستشفيات متخصصة، وأبحاث تطبيقية في كل المجالات؛ لتتصدر جامعة أسيوط محركات البحث العالمية، وتفرض واقعاً جديداً عنوانه: جمهورية جديدة بالعلم، والعمل.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالتهنئة- أيضاً- للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024 بعنوان: "بطل السلام"، متمنيًن له المزيد من التوفيق في خدمة وطننا العزيز ، وقضايا السلام الإنساني، والعالمي.

