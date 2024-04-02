إحالة فتوات شارع الهرم للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية، «الفتوات» الثلاثة المتهمين بإطلاق النار في شارع الهرم لفرض السيطرة علي أصحاب المحلات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل قاطني المنطقة، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي به والتأثير في إرادتهم لفرض سطوتهم عليهم، بأن توجهوا إلى محل شهير محل إقامة المجني عليه الأول - بحيله انطلت عليهما - مفتعلين معه شجارا، مشهرين أسلحتهم النارية – محل التهم سابقة الوصف - مطلقين منه أعيرة نارية في الهواء، ليفرضوا سطوهم عليهم بالمنطقة، وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في سكان المنطقة وأصحاب المحلات